"Сейчас что-то как расскажу!": книга украинской писательницы попала в международный каталог детских изданий "Белые круки"
Книга украинской писательницы Славы Свитовой "Сейчас что-то как расскажу!", которую проиллюстрировал Александр Шатохин, вошла в международный каталог детских изданий "Белые круки"
Об этом сообщает пресс-служба Издательства Старого Льва.
Книга Славы свитовой с иллюстрациями Александра Шатохина "Сейчас что-то как расскажу!" – это сборник сказок на современный лад.
"Здесь девочки хотят быть пожарницами, а не принцессами, настоящие рыцари не боятся быть уязвимыми и проявлять эмоции, привидения не всегда страшны и злы, но и сами могут всего бояться, как и феечки не все милы и хрупки, а порой очень даже грозны и На страницах этой книги сказочные герои ищут себя и свою половинку, находят друзей и любовь, учатся прислушиваться к собственным желаниям и мечтать (даже если над их мечтами смеется весь хлев!), смело ломая все сказочные стереотипы о себе", - говорится в описании книги.
Международный каталог "Белые круки" (The White Ravens) выходит ежегодно с 1996 года. В него входят лучшие детские книги по всему миру. В этом году в каталог вошли 200 детских и подростковых книг на 39 языках из 57 стран мира. Команда, которая выбирала их, особенно обращала внимание на те издания, которые могут заинтересовать международную аудиторию своими темами, литературным и графическим качеством.
"Специалисты выбирают из книг, поступающих в Международную Молодежную Библиотеку (International Youth Library, IYL) в Мюнхене со всего мира, лучшие издания и формируют ТОП-список. Среди критериев оценки лучших книг – литературный стиль и дизайн, универсальность темы, новаторские художественные решения ", – говорится в сообщении.
Указано, что каталок "Белые круки" считается одним из ключевых по отношению к детской и подростковой литературе. Он определяет мировые тенденции для критиков, издателей, продавцов книги.
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