"Сейчас активно нападают не на наши земли, а на ваши нервы": Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за информации о возможном вторжении РФ

Видео он обнародовал в Telegram.



"Сейчас все новости и информационное пространство полны схожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра. А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день, и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них", - заявил Зеленский.

Он сказал, что украинцам не нужно паниковать.

"Всем нашим гражданам, особенно преклонных лет, нужно это понять, нужно выдохнуть, успокоиться, не бежать за гречкой и спичками. Всем нашим партнерам быть действенными, и не на словах. Важна не только информация о том, что будет делать мир", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина не хочет войны, но должна всегда к ней быть готова.



"Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности... Мы делаем все для решения о дипломатическом пути, делаем все для наступления мира в Украине", - сказал президент.



Зеленский отметил, что "сейчас активно нападают не на наши земли, а на ваши нервы".



"Что вам делать? Сохранять покой, держать голову холодной. Не накручивать себя, на все реагировать мудро, а не эмоционально. Головой, а не сердцем. Знать, что все идет по плану", - добавил Зеленский.



"Без паники, без ужаса. Надеюсь, без вирусов. И искренне верю, без войны", - подытожил он.