"Сейчас активно нападают не на наши земли, а на ваши нервы": Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за информации о возможном вторжении РФ
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам на фоне новостей о возможном вторжении РФ
Видео он обнародовал в Telegram.
"Сейчас все новости и информационное пространство полны схожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра. А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день, и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них", - заявил Зеленский.
Он сказал, что украинцам не нужно паниковать.
"Всем нашим гражданам, особенно преклонных лет, нужно это понять, нужно выдохнуть, успокоиться, не бежать за гречкой и спичками. Всем нашим партнерам быть действенными, и не на словах. Важна не только информация о том, что будет делать мир", - отметил Зеленский.
Он добавил, что Украина не хочет войны, но должна всегда к ней быть готова.
"Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности... Мы делаем все для решения о дипломатическом пути, делаем все для наступления мира в Украине", - сказал президент.
Зеленский отметил, что "сейчас активно нападают не на наши земли, а на ваши нервы".
"Что вам делать? Сохранять покой, держать голову холодной. Не накручивать себя, на все реагировать мудро, а не эмоционально. Головой, а не сердцем. Знать, что все идет по плану", - добавил Зеленский.
"Без паники, без ужаса. Надеюсь, без вирусов. И искренне верю, без войны", - подытожил он.
- Как сообщала украинская разведка, Командование ВС РФ на территории ОРДЛО наращивает интенсивность боевой подготовки оккупационных войск и проводит сборы командиров рот, батарей и корректировщиков артиллерийского огня.
- Российская Федерация почти завершила взимание к границе с Украиной войск, там сейчас более 127 тыс. российских военных,
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