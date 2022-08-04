Сеять панику. Россия начала против Украины новый этап информационных спецопераций, — разведка
Россия начала новый этап специальных информационных операций против Украины, целью которых является посеять панические настроения
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В информационном пространстве Украины массово распространяются фейки. Используя, в частности, теракт в Оленовке, враг находит поводы для постоянного информационного террора и устрашения. У него есть задача дестабилизировать и деморализовать украинское общество, — говорится в сообщении.
Разведчики отмечают, что агрессор распространяет ложную информацию и пытается манипулировать обществом, подтолкнуть к действиям, которые могут дестабилизировать страну в период войны.
Координационный штаб по обращению с военнопленными призывает соблюдать информационную гигиену. Украина делает все возможное для возвращения пленных, их обмена, а также розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
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- Напомним, что 2 августа "Верховный суд" РФ признал отряд специального назначения "Азов" террористической организацией.
- 30 июля посольство РФ в Великобритании заявило, что бойцы украинского полка "Азова" заслуживают унизительной смерти, потому что они "не настоящие солдаты"
- В тот же день МИД Украины отреагировал на твит посольства РФ и заявил, что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений в Украине и должны быть привлечены к ответственности
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