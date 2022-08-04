Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В информационном пространстве Украины массово распространяются фейки. Используя, в частности, теракт в Оленовке, враг находит поводы для постоянного информационного террора и устрашения. У него есть задача дестабилизировать и деморализовать украинское общество, — говорится в сообщении.

Разведчики отмечают, что агрессор распространяет ложную информацию и пытается манипулировать обществом, подтолкнуть к действиям, которые могут дестабилизировать страну в период войны.

Координационный штаб по обращению с военнопленными призывает соблюдать информационную гигиену. Украина делает все возможное для возвращения пленных, их обмена, а также розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

3 августа в разведке ответили на решение РФ признать "Азов" террористической организацией: "Россия ищет новые поводы и оправдания для своих военных преступлений".

Напомним, что 2 августа "Верховный суд" РФ признал отряд специального назначения "Азов" террористической организацией.

30 июля посольство РФ в Великобритании заявило, что бойцы украинского полка "Азова" заслуживают унизительной смерти, потому что они "не настоящие солдаты"

В тот же день МИД Украины отреагировал на твит посольства РФ и заявил, что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений в Украине и должны быть привлечены к ответственности

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