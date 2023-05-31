"Севилья" - "Рома": где и когда смотреть финал Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На пути в финал "Севилья" прошла в плей-офф нидерландский ПСВ (3:2 по сумме двух матчей), турецкий "Фенербахче" (2:1), английский "Манчестер Юнайтед" (5:2) и туринский "Ювентус" (3:2).

Итальянская "Рома" оказалась лучше австрийского "Зальцбурга" (2:1), испанского "Сосьедада" (2:0), нидерландского "Фейеноорда" (5:2) и леверкузенского "Байера" (1:0).

Букмекеры дают равные шансы на победу "Севильи" или ничью в основное время – 2,95. С небольшим отрывом, но все же больше верят в "Рому" - 2,85.

За свою историю "Рома" выигрывала только один международный турнир – Лигу конференций в прошлом сезоне.

"Севилья" – рекордсмен по кубкам Лиги Европы – шесть побед в финалах – 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020.

Лига Европы

Финал

31 мая

"Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия)

Будапешт, стадион "Пушкаш Арена"

Трансляция - Мегого

Начало в 22:00