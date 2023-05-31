"Севилья" - "Рома": где и когда смотреть финал Лиги Европы
Сегодня, 31 мая, в финале Лиги Европы сыграют испанская "Севилья" и итальянская "Рома"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На пути в финал "Севилья" прошла в плей-офф нидерландский ПСВ (3:2 по сумме двух матчей), турецкий "Фенербахче" (2:1), английский "Манчестер Юнайтед" (5:2) и туринский "Ювентус" (3:2).
Итальянская "Рома" оказалась лучше австрийского "Зальцбурга" (2:1), испанского "Сосьедада" (2:0), нидерландского "Фейеноорда" (5:2) и леверкузенского "Байера" (1:0).
Букмекеры дают равные шансы на победу "Севильи" или ничью в основное время – 2,95. С небольшим отрывом, но все же больше верят в "Рому" - 2,85.
За свою историю "Рома" выигрывала только один международный турнир – Лигу конференций в прошлом сезоне.
"Севилья" – рекордсмен по кубкам Лиги Европы – шесть побед в финалах – 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020.
Лига Европы
Финал
31 мая
"Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия)
Будапешт, стадион "Пушкаш Арена"
Трансляция - Мегого
Начало в 22:00
- 18 мая в полуфинале Лиги Европы итальянская "Рома" оказалась лучше леверкузенского "Байера".
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