"Севилья" потеряла победу над "Ювентусом" в первом полуфинале Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился со счётом 1:1. На 26-й минуте Юссеф Эн-Несири вывел "Севилью" вперед.

Все шло к тому, что испанцы одержат победу в первом полуфинале, но на 97-й минуте Федерико Гатти спас "Ювентус" от поражения.

Повторная встреча состоится 18 мая в Испании.

Лига Европы

Полуфинал. Первая встреча

11 мая

"Ювентус" (Италия) – "Севилья" (Испания) 1:1

Голы: Гатти, 90+7 - Эн Несири, 26