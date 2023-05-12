"Севилья" потеряла победу над "Ювентусом" в первом полуфинале Лиги Европы
Первый полуфинал Лиги Европы между туринским "Ювентусом" и испанской "Севильей" закончился вничью
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счётом 1:1. На 26-й минуте Юссеф Эн-Несири вывел "Севилью" вперед.
Все шло к тому, что испанцы одержат победу в первом полуфинале, но на 97-й минуте Федерико Гатти спас "Ювентус" от поражения.
Повторная встреча состоится 18 мая в Испании.
Лига Европы
Полуфинал. Первая встреча
11 мая
"Ювентус" (Италия) – "Севилья" (Испания) 1:1
Голы: Гатти, 90+7 - Эн Несири, 26
- 20 апреля в четвертьфинале Лиги Европы английский "Манчестер Юнайтед" оказался слабее испанской "Севильи".
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