"Севилья" по пенальти победила "Рому" в финале Лиги Европы
В ночь с 31 мая на 1 июня был сыгран финал Лиги Европы, где испанская "Севилья" по пенальти победила итальянскую "Рому"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Основное время матча истекло со счетом 1:1. На 35-й минуте Пауло Дибала точным ударом вывел "Рому" вперед. Однако уже во втором тайме "Севилья" сравняла – автоголом отличился Джанлука Манчини.
В овертайме ситуация не изменилась. Команды продолжили играть в "грязный" футбол с многочисленными нарушениями правил. Арбитр показал 14 желтых карточек на 2 команды.
Победителя Лиги Европы определили в серии пенальти, где лучшими были игроки "Севильи":
- Юссеф Эн-Несири реализовал первый удар для "Севильи" – 1:0.
- Футболисты "Ромы" Брайан Кристанте мощно пробил в левый угол ворот – 1:1.
- Эрик Ламела удачно пробил в правый угол – 2:1 в пользу "Севильи".
- У Джанлуки Манчини сегодняшний вечер ужасен - автогол и упущенный удар в серии пенальти.
- Иван Ракитич увеличил преимущество "Севильи" – 3:1.
- Футболист "Ромы" Ибаньез пробил в левую стойку ворот – 3:1.
- Руй Патрисиу потянул четвертый удар "Севильи", но после просмотра видеоповтора арбитр заставил Гонсало Монтиэля перебить. Второй раз аргентинец был точнее и принес испанцам победу.
Фото: Getty Images
На пути в финал "Севилья" прошла в плей-офф нидерландский ПСВ (3:2 по сумме двух матчей), турецкий "Фенербахче" (2:1), английский "Манчестер Юнайтед" (5:2) и туринский "Ювентус" (3:2).
Итальянская "Рома" оказалась лучше австрийского "Зальцбурга" (2:1), испанского "Сосьедад" (2:0), нидерландского "Фейеноорда" (5:2) и леверкузенского "Байера" (1:0).
За свою историю "Рома" только один раз выигрывала международный турнир – Лигу конференций в прошлом сезоне.
"Севилья" – рекордсмен по кубкам Лиги Европы – сем побед в финалах – 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023.
Лига Европы
Финал
31 мая
"Севилья" (Испания) – "Рома" (Италия) 1:1
Голы: Манчини, 55 (авт.) – Дибала, 35
Серия пенальти – 4:1
- 18 мая в полуфинале Лиги Европы итальянская "Рома" оказалась лучше леверкузенского "Байера".
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