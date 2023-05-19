"Севилья" одолела "Ювентус" и вышла в финал Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в Испании, закончился победой "Севильи" со счетом 2:1.

Основное время повторного полуфинала закончилось идентично с первым поединком (1:1), поэтому победителя определяли в овертайме.

Победный мяч на 95-й минуте забил Эрик Ламела, а на 115-й минуте Акунья получил красную карточку и оставил испанцев в меньшинстве. Но "Севилья" сумела удержать преимущество.

Финал Лиги Европы состоится 31 мая. "Севилья" сыграет против "Ромы".

Лига Европы

Полуфинал. Повторные встречи

18 мая

"Севилья" (Испания) – "Ювентус" (Италия) 2:1

Голы: Сусо, 71, Ламела, 95 – Влахович, 65

Первый матч – 1:1