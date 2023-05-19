"Севилья" одолела "Ювентус" и вышла в финал Лиги Европы
В ответном полуфинальном матче Лиги Европы испанская "Севилья" обыграла туринский "Ювентус"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Испании, закончился победой "Севильи" со счетом 2:1.
Основное время повторного полуфинала закончилось идентично с первым поединком (1:1), поэтому победителя определяли в овертайме.
Победный мяч на 95-й минуте забил Эрик Ламела, а на 115-й минуте Акунья получил красную карточку и оставил испанцев в меньшинстве. Но "Севилья" сумела удержать преимущество.
Финал Лиги Европы состоится 31 мая. "Севилья" сыграет против "Ромы".
Лига Европы
Полуфинал. Повторные встречи
18 мая
"Севилья" (Испания) – "Ювентус" (Италия) 2:1
Голы: Сусо, 71, Ламела, 95 – Влахович, 65
Первый матч – 1:1
- 18 мая в полуфинале Лиги Европы итальянская "Рома" оказалась лучше леверкузенского "Байера" .
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