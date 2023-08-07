Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Северокорейские хакеры взломали сайт ведущего российского производителя ракет, - Reuters

Северокорейские хакеры взломали сайт ведущего российского производителя ракет, - Reuters

7 августа, 2023 понедельник
17:07
Мир

Группировка хакеров из Северной Кореи в течение пяти месяцев тайно взламывала компьютерные сети российского Научно-производственного объединения машиностроения, занимающегося производством ракет

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на технические доказательства, проверенные агентством, и анализ, проведенный исследователями безопасности SentinelOne.

Так, группировки ScarCruft и Lazarus тайно устанавливали скрытые цифровые программы в системе российского ракетно-конструкторского бюро, расположенного в Реутове, небольшом городке в окрестностях Москвы. По словам экспертов, этот случай показывает, что КНДР, чтобы получить важные технологии, будет нацеливаться даже на своих союзников, таких как Россия.

Согласно техническим данным, взломы начались в конце 2021 года и продолжались до мая 2022 года. Тогда IT-специалисты выявили активность хакеров. Последние проникали в систему компании, благодаря чему имели доступ к электронной почте, могли переключаться между сетями и извлекать данные.

Агентство отмечает, что команде исследователей безопасности стало известно о взломах, когда IТ-специалист Научно-производственного объединения машиностроения случайно слил внутренние коммуникации компании при попытке расследовать кибератаку со стороны Северной Кореи. Он скачал доказательства на частный портал, который используют исследователи кибербезопасности по всему миру. Благодаря этому, Reuters и SentinelOne смогли получить снимок содержимого электронной почты компании, на которую администрация президента США Барака Обамы наложила санкции после вторжения РФ в Крым. Подлинность снимка подтвердили независимые эксперты по кибербезопасности.

В то же время новости о взломе сети Научно-производственного объединения машиностроения начали появляться вскоре после поездки министра обороны РФ Сергея Шойгу в Пхеньян в прошлом месяце. Это был первый визит министра обороны РФ в Северную Корею после распада СССР, отмечает Reuters.

В SentinelOne уверены, что за взломом стоит КНДР, поскольку хакеры повторно использовали ранее известные вредоносные программы и инфраструктуру, созданную для других кибератак.

Справка. Ракетно-конструкторское бюро специализируется на разработке гиперзвуковых ракет, спутниковых технологий и баллистического вооружения нового поколения. Это три сферы, представляющие интерес для КНДР. Во время холодной войны Бюро являлось ведущим производителем спутников для космической программы РФ и поставщиком крылатых ракет.

  • В ночь на 7 августа стало известно, что проукраинские хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации.
Россия
КНДР
Читайте также:
Пошкоджений після удару ЗСУ міст в окупований Крим
7 августа, 2023 понедельник
"Искали Storm Shadow и наконец-то нашли": Минобороны высмеяло Россию после ударов по мостам в Крым
ЗСУ
6 августа, 2023 воскресенье
Украину поставили в ситуацию, когда она не может выиграть войну против России, - политолог Фельштинский
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
6 августа, 2023 воскресенье
"Должен приползти на коленях". Песков и Медведев против мирных переговоров с Украиной
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.87
    Покупка 36.87
    Продажа 37.58
  • EUR
    Покупка 40.7
    Продажа 41.72
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
7 августа
18:32
Новости компаний
На Киевщине врачи "Охматдета" провели выездной медосмотр детей
18:26
Обещали, но не выполнили: НАПК вернуло пять греческих перевозчиков в список спонсоров войны
18:24
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:06
В Раде предлагают ввести в Украине еще один государственный праздник – День благодарения
18:01
OPINION
Выезд мужчин за границу: депопуляцию решит миграция
17:58
В Крыму захватчики похитили крымского татарина Зекеряева, его жену и несовершеннолетних детей
17:55
Митрополита УПЦ МП Павла Лебедя отпустили из-под стражи под залог в 33 млн грн, - адвокат
17:49
Минобороны выиграло арбитраж против иностранного поставщика защитного снаряжения более чем на €2,2 млн
17:32
Samsung продемонстрировал работу нового планшета в воде
17:18
Россияне применили на Запорожье химические боеприпасы
17:12
Обновлено
В порту Турции прогремел взрыв при загрузке судна зерном
16:57
Лингвоцид в оккупации: Креминь рассказал, как россияне на ВОТ вытесняют украинский язык из употребления
16:47
Потребление яблок и некоторых трав во время беременности укрепляет здоровье мозга ребенка и последующих поколений, - исследование
16:42
Эксклюзив
Логистика врага осложнена из-за проблем с транспортными путями, - Гуменюк
16:34
Оккупанты на ВОТ побуждают украинцев выезжать в РФ, а на блокпостах отбирают у них деньги и ценности, - Маляр
16:28
Обзор
Мопед с 40 кг взрывчатки: Основные характеристики иранских дронов-камикадзе Shahed 136, которые уже почти год запускает по нам Россия
16:23
Эксклюзив
Взрыв в порту Турции выгоден только одному государству, - эксперт Defense Express Рябых
16:16
Эксклюзив
Между Украиной и Польшей происходит friendly fire: политолог Магда прокомментировал последние споры между странами
16:03
OPINION
В Саудовской Аравии Китай "слил" Россию
15:58
У Зеленского объяснили, почему нельзя отобрать мандаты у всех нардепов от запрещенной ОПЗЖ
15:48
Враг ударил по Никополю: погиб мужчина
15:33
Hubble зафиксировал "призрачного галактического павлина"
15:33
В Раде зарегистрировали проект постановления о прекращении полномочий "слуги" Холодова
15:22
Новый температурный рекорд: в столице отметили самую теплую ночь 6 августа
15:21
"Динамо" получило соперника в плей-офф Лиги конференций
15:08
Передавал врагу информацию о маршрутах техники ВСУ: в Харькове задержали железнодорожника
15:02
Беларусь начала военные учения вблизи границ Литвы и Польши
15:01
Эксклюзив
Оккупанты открыли реверсное движение по одному из пораженных мостов на Херсонщине
14:58
В Украине вырос спрос на подержанные легковушки, - Укравтопром
14:49
Лига Европы: Жеребьевка вывела "Днепр-1" на "Зарю" в плей-офф
14:42
Эксклюзив
Сигнал Китая о готовности участия в переговорах по Украине. Огрызко объяснил, почему эта позиция выглядит балансировкой между РФ и Западом
14:35
"Очередная провокация": белорусские пограничники помогли нелегальным мигрантам перейти границу с Латвией
14:30
Эксклюзив
Владимир Огрызко
Пока армию России не сломают в Украине: Огрызко прокомментировал целесообразность проведения саммитов по завершению войны
14:13
Обновлено
"Помогли укрепить международный консенсус": МИД Китая об итогах переговоров по Украине в Джидде
14:05
OPINION
Единственное похожее преступление Кремль против Украины совершал только раз
13:53
Baykar заключила с Саудовской Аравией крупнейшее в истории Турции экспортное соглашение
13:45
Лига чемпионов: состоялась жеребьевка плей-офф квалификации
13:43
Как реагировать на подростковое "не хочу": советы для родителей от Минздрава
13:40
На Amazon Prime в Испании состоялась премьера украинской "Мавки"
13:40
В Китае нашли древний череп: он не похож ни на один человеческий, который видели раньше
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV