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Северокорейские хакеры похитили рекордное количество криптовалюты и секретных данных оборонных компаний

7 февраля, 2023 вторник
06:13
Технологии хакер

Хакеры, связанные с Северной Кореей, в 2022 году похитили больше криптовалютных активов и секретных данных, чем в предыдущие годы. Их основными целями стали сети иностранных аэрокосмических и оборонных компаний

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные ООН.

В отчете комитета Совета Безопасности ООН говорится, что КНДР использовала изощренные кибертехнологии как для получения доступа к цифровым сетям, вовлеченным в киберфинансирование, так и для кражи потенциально ценной информации, в том числе для своих оружейных программ.

По оценкам, в 2022 году хакеры, связанные с Северной Кореей, украли виртуальные активы на сумму от 630 млн до 1 млрд долларов.

"Изменение стоимости криптовалюты в долларах США в последние месяцы, вероятно, повлияло на эти оценки. Таким образом, 2022 год стал рекордным годом для кражи виртуальных активов КНДР", - говорится в отчете ООН.

Большинство таких кибератак осуществили группы, контролирующие главное разведывательное управление Северной Кореи – Главное разведывательное бюро. В них входят хакерские группы, отслеживаемые индустрией кибербезопасности, под именами Kimsuky, Lazarus Group и Andariel.

  • Ранее стало известно, что хакер из Нидерландов получил и выставил на продажу полные имена, адреса и даты рождения практически всех жителей Австрии, также получил подобные данные о гражданах Италии, Нидерландов и Колумбии.
Мир
КНДР
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