Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные ООН.

В отчете комитета Совета Безопасности ООН говорится, что КНДР использовала изощренные кибертехнологии как для получения доступа к цифровым сетям, вовлеченным в киберфинансирование, так и для кражи потенциально ценной информации, в том числе для своих оружейных программ.

По оценкам, в 2022 году хакеры, связанные с Северной Кореей, украли виртуальные активы на сумму от 630 млн до 1 млрд долларов.

"Изменение стоимости криптовалюты в долларах США в последние месяцы, вероятно, повлияло на эти оценки. Таким образом, 2022 год стал рекордным годом для кражи виртуальных активов КНДР", - говорится в отчете ООН.

Большинство таких кибератак осуществили группы, контролирующие главное разведывательное управление Северной Кореи – Главное разведывательное бюро. В них входят хакерские группы, отслеживаемые индустрией кибербезопасности, под именами Kimsuky, Lazarus Group и Andariel.