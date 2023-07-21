Об этом информирует Reuters.

"Хакерская группа, поддерживаемая правительством Северной Кореи, проникла в американскую компанию по управлению ИТ и использовала ее в качестве трамплина для нацеливания на криптовалютные компании", - говорится в заявлении фирмы по кибербезопасности.

Компанию по корпоративному программному обеспечению со штаб-квартирой в Колорадо JumpCloud взломали хакеры, использовавшие свой доступ к системе для атаки на ее клиентов – криптовалютные компании. Специалисты по кибербезопасности CrowdStrike определили, что хакеры принадлежат к группе Labyrinth Chollima.

Эта хакерская группа является одной из самых крупных, работающих в пользу Северной Кореи и связанных с Главным разведывательным управлением КНДР.

По данным аналитической фирмы Chainalysis, в прошлом году хакеры, связанные с Северной Кореей, украли цифровую наличность на сумму около 1,7 млрд долларов.