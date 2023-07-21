Северокорейские хакеры атаковали американскую ИТ-компанию, чтобы украсть криптовалюту
Американская ИТ-компания была сломана хакерской группой из КНДР для угона криптовалюта
Об этом информирует Reuters.
"Хакерская группа, поддерживаемая правительством Северной Кореи, проникла в американскую компанию по управлению ИТ и использовала ее в качестве трамплина для нацеливания на криптовалютные компании", - говорится в заявлении фирмы по кибербезопасности.
Компанию по корпоративному программному обеспечению со штаб-квартирой в Колорадо JumpCloud взломали хакеры, использовавшие свой доступ к системе для атаки на ее клиентов – криптовалютные компании. Специалисты по кибербезопасности CrowdStrike определили, что хакеры принадлежат к группе Labyrinth Chollima.
Эта хакерская группа является одной из самых крупных, работающих в пользу Северной Кореи и связанных с Главным разведывательным управлением КНДР.
По данным аналитической фирмы Chainalysis, в прошлом году хакеры, связанные с Северной Кореей, украли цифровую наличность на сумму около 1,7 млрд долларов.
- 12 июля стало известно, что группа хакеров из Китая сломала ряд аккаунтов электронной почты, связанных с государственными учреждениями в Западной Европе с целью шпионажа.
- 21 июля хакеры, связанные с Пекином, в ходе шпионской операции получили доступ к электронной почте посла США в Китае Николаса Бернса.
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