Северодонецкий священник передавал оккупантам информацию о расположении и численности ВСУ
В Северодонецке в Луганской области священник УПЦ МП предоставлял россиянам информацию о расположении, численности и вооружении украинских военных
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Вчера, 26 апреля, в Северодонецке полиция проверила телефон священника УПЦ МП. Правоохранители обнаружили переписку с оккупантами, в которой отец передавал им информацию о численности, дислокации и вооружении украинских военных.
- Напомним, в Гостомеле задержан диверсант и пособник оккупантов, которым оказался священник УПЦ МП.
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