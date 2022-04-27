Северодонецкий священник передавал оккупантам информацию о расположении и численности ВСУ

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Вчера, 26 апреля, в Северодонецке полиция проверила телефон священника УПЦ МП. Правоохранители обнаружили переписку с оккупантами, в которой отец передавал им информацию о численности, дислокации и вооружении украинских военных.

Напомним, в Гостомеле задержан диверсант и пособник оккупантов, которым оказался священник УПЦ МП.

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