Северодонецкий РВА: завод "Азот" уже невозможно запустить, оккупанты работникам выдают вместо денег еду
Российские оккупанты обещают людям восстановление северодонецкого "Азота", но его невозможно запустить. Есть данные, что все рабочее оборудование было вывезено
Об этом в эфире Еспресо сказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.
"Это гуманитарная помощь, ту, которую передают какие-то политические силы, или российские военные, или волонтеры. Она довольно там скудная и в основном ее передают социально незащищенным слоям населения", - сказал он.
Власенко добавил, что людям наобещали возобновление работы предприятия – на самом деле об этом даже мнения нет.
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"Его уже запустить невозможно – есть информация, что более-менее рабочее оборудование было вывезено в РФ. Сейчас все там просто вырезается на металлолом, а работникам вместо денег выдают продуктовые наборы", – подытожил глава РВА.
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