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Эксклюзив

Северодонецкий РВА: завод "Азот" уже невозможно запустить, оккупанты работникам выдают вместо денег еду

23 августа, 2023 среда
08:27
Война с Россией

Российские оккупанты обещают людям восстановление северодонецкого "Азота", но его невозможно запустить. Есть данные, что все рабочее оборудование было вывезено

Об этом в эфире Еспресо сказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

"Это гуманитарная помощь, ту, которую передают какие-то политические силы, или российские военные, или волонтеры. Она довольно там скудная и в основном ее передают социально незащищенным слоям населения", - сказал он.

Власенко добавил, что людям наобещали возобновление работы предприятия – на самом деле об этом даже мнения нет.

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"Его уже запустить невозможно – есть информация, что более-менее рабочее оборудование было вывезено в РФ. Сейчас все там просто вырезается на металлолом, а работникам вместо денег выдают продуктовые наборы", – подытожил глава РВА.

Луганщина
Северодонецк
оккупированные территории
Война на Донбассе
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