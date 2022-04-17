Северодонецкий колледж культуры и искусств переместили в Коломыю, - Луганская ОВА

Об этом заявили в Луганской ОВО.



"Рашисты целенаправленно равняют Луганскую область с землей. Сейчас 70 % инфраструктурных объектов получили повреждения или разрушены до основания, в том числе и заведения культуры. Поэтому, чтобы сохранить культурный потенциал Луганщины, было принято решение о перемещении Северодонецкого профессионального колледжа культуры и искусств имени Сергея Прокофьева в Ивано-Франковскую область, - об этом сообщили в управлении культуры, национальностей, религий и туризма Луганской облгосадминистрации.



Студентов временно перевели на дистанционное обучение, а преподаватели переехали в Коломыю, где организован учебный процесс. По информации управления, вступительная кампания, скорее всего, будет отсрочена.



"Мы понимаем педагогику, как служение народу, а наше предназначение - готовить умы, сеять идеи! Поэтому мы с вами продолжаем обучение! Учимся с помощью дистанционных технологий и мечтаем о возвращении в родной Северодонецкий профессиональный колледж культуры и искусств имени Сергея Прокофьева! Держимся !Итого - мы сила! И мы победим! Все будет Украина!" – отметили преподаватели.

Напомним, в Ровно начал работать эвакуированный Луганский медицинский университет.

Мариупольский государственный университет возобновил работу в Киеве.

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