Северодонецк пылает по линии столкновения, пушки бьют круглосуточно, - председатель ВЦА Стрюк
Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что враг не перестает штурмовать город и "поливает" его снарядами
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Ситуация остается сложной. ВСУ держит занятые рубежи и держат контроль над городом. Враг не перестает штурмовать Северодонецк, не перестает поливать его снарядами. Но Северодонецк держится. Интенсивность обстрелов повышается, обстрелы из пушек идут круглосуточно. боев. Город пылает круглосуточно", - подчеркнул Стрюк.
Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка также добавил, что на штурм города бросаются подразделения рашистов. Они пытаются взять город под полный контроль.
"Есть попадание в цех производства аммиака завода "Азот" и в цех хранения химических веществ, которые пылали почти сутки. Около 10 тыс. местного населения остаются в городе. Эвакуация почти невозможна, поскольку идут уличные бои и большая плотность обстрелов. Последняя неделя доставки гуманитарных товаров в город не осуществлялось. Люди могут рассчитывать на запасы, которые мы сделали. Мы ввезли в город продовольствие и предметы первой необходимости и раздали это людям", - заметил Стрюк.
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