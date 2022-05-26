Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"За сутки обстреляли мост, проезд усложнен. Бои идут в окрестностях, были попытки с одной стороны захода врага в город. Работает артиллерия, город обстреливается в хаотичном порядке. Есть пострадавшие волонтеры. Город уничтожается. Северодонецк находится почти в окружении и обстреливается с трех сторон перекрестными обстрелами, разрушающими жилые дома и инфраструктуру города", - подчеркнул Стрюк.

Также глава Северодонецкой ВГА добавил, что трасса Лисичанск – Бахмут находится под контролем ВСУ, но она опасна. Потому что попадает в зону поражения вражеской артиллерии и минометного огня.

"В Северодонецке еще остается около 12 тыс. жителей. По городу люди почти не передвигаются. В основном передвигаются волонтеры, или полиция, когда необходимо оказать помощь", - рассказал Стрюк.

Россияне продолжают плотно обстреливать Луганскую область, в Северодонецке четверо погибших в одной многоэтажке

На вопрос ведущего – сколько процентов территории Луганщины оккупировано армией России, глава области ответил: "Я думаю примерно 95%"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb