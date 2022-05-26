Северодонецк подвергается перекрестным обстрелам с трех сторон, - председатель ВЦА Стрюк
Глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк сообщил, что бои идут в окрестностях и враг пытался войти в город
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"За сутки обстреляли мост, проезд усложнен. Бои идут в окрестностях, были попытки с одной стороны захода врага в город. Работает артиллерия, город обстреливается в хаотичном порядке. Есть пострадавшие волонтеры. Город уничтожается. Северодонецк находится почти в окружении и обстреливается с трех сторон перекрестными обстрелами, разрушающими жилые дома и инфраструктуру города", - подчеркнул Стрюк.
Также глава Северодонецкой ВГА добавил, что трасса Лисичанск – Бахмут находится под контролем ВСУ, но она опасна. Потому что попадает в зону поражения вражеской артиллерии и минометного огня.
"В Северодонецке еще остается около 12 тыс. жителей. По городу люди почти не передвигаются. В основном передвигаются волонтеры, или полиция, когда необходимо оказать помощь", - рассказал Стрюк.
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