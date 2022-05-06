Северодонецк почти окружен, оккупанты пытаются штурмовать город по нескольким направлениям, - глава ВГА Стрюк

Об этом сообщил глава городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире всеукраинского телемарафона.

"Город почти оцеплен войсками РФ и "ЛНР", пытаются штурмовать город с нескольких направлений", - сказал он.

По словам Стрюка, эта информация не мотивирует жителей к выезду из города, темпы эвакуации существенно снизились.

"Где-то до десяти человек в день, которых удается уговорить уехать. В городе остается около 15 тыс. населения, которое не выезжает", - отметил глава ВГА.