Северодонецк почти окружен, оккупанты пытаются штурмовать город по нескольким направлениям, - глава ВГА Стрюк
Российские войска пытаются штурмовать город Северодонецк Луганской области с нескольких направлений
Об этом сообщил глава городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире всеукраинского телемарафона.
"Город почти оцеплен войсками РФ и "ЛНР", пытаются штурмовать город с нескольких направлений", - сказал он.
По словам Стрюка, эта информация не мотивирует жителей к выезду из города, темпы эвакуации существенно снизились.
"Где-то до десяти человек в день, которых удается уговорить уехать. В городе остается около 15 тыс. населения, которое не выезжает", - отметил глава ВГА.
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