Северодонецк не взят Россией, продолжаются бои, - Гайдай
В Северодонецке Луганской области идут ожесточенные бои, город не захвачен российскими военными
Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
"Ожесточенные бои идут в Северодонецке. Кстати, кадыровцы уже отчитались, что они захватили город. Это ложь, потому что в городе идут бои. Трудные бои, но именно в городе Северодонецк", - заявил он.
Гайдай опроверг заявления россиян, что вроде бы его нет в области, и он за сотни километров.
Руководитель ОВА посоветовал врагам сосчитать после вчерашнего боя в Северодонецке своих военных, потому что "многие из них уже нет на свете".
- 2 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Северодонецке. Россияне продвинулись в глубь города и контролируют большую часть. Несмотря на это, украинские защитники удерживают позиции, успешно проводят локальные операции и берут пленных.
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