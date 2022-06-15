Северодонецк не в окружении: ВСУ контролируют значительные территории рядом с городом, - глава ВА Власенко
Глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко сообщил, что украинские защитники держат оборону промзоны города
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Мосты разрушены, но это не окружение. Наряду с Северодонецком, на стороне Северского Донца, мы контролируем значительные территории. Это не клочок земли пять на пять км. На той стороне Донца мы имеем дополнительные силы, гарнизоны. Территория, которую мы контролируем, в десять раз больше, чем оставшаяся в Северодонецке под контролем ВСУ", - подчеркнул Власенко.
Также глава военной администрации добавил, что на Северодонецк враг наступает с трех сторон.
"Ситуация в Северодонецке сложная и контролируемая. Город почти полностью контролируют россияне. Наши ребята держат оборону в промзоне и жилые сектора рядом с промзоной. Враг наступает с трех направлений - Рубежное, Старобельск, Новоайдар. Очень горячо в Северодонецке. Вражеская работа защитникам, продолжаются уличные бои", - подытожил Власенко.
- Россияне пытаются штурмовать Северодонецк по нескольким направлениям, не считаясь с потерями
- Российские захватчики получили контроль над большей частью Северодонецка в Луганской области, кроме промзоны, и планируют сконцентрироваться на ней.
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