Северодонецк и Лисичанск не имеют стратегического значения, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал, что враг пытается закрепиться на позициях Лисичанска и Верхнекаменки
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Вероятно, из Лисичанска произошло отступление украинских войск. Оборону держат подразделения, которые сдерживают продвижение врага. Есть плановые меры, связанные с перебазированием ВСУ на линию обороны Северск - Соледар - Бахмут. Эта линия хорошо расположена и построена. Северодонецк и Лисичанск не являются городами. Они имеют только тактическое значение с точки зрения обороны и дальнейшего выравнивания фронта для сдерживания противника", - пояснил Згурец.
Также военный аналитик добавил, что главную миссию по уничтожению российских войск в Северодонецке наши войска выполнили.
"Кстати, все зарубежные эксперты положительно оценили отвод украинских войск из Северодонецка. Главную миссию по уничтожению российских войск в том участке, в течение длительного времени, наши войска выполнили. Ширина участка вокруг Северодонецка и Лисичанского составляет около 10-12 км, а линия фронта - более 1000 км. Поэтому эти 10 км для нас открывают возможности наносить противнику максимальные потери", - отметил Згурец.
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