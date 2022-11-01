Северодонецк фактически живет в средневековье, - глава ВГА Стрюк

Об этом в эфире Еспресо заявил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.

"Город живет довольно сложно - фактически в средневековье. Свет есть в нескольких десятках домов, а их там более семи сотен многоквартирных. Вода есть почасово. И то лишь в нескольких десятках домов старого города, частично где-то в новых районах, но не выше первого-второго. этажа. Вместе с тем, повреждена инфраструктура до такой степени, что вода не доходит до пользователей", - заявил он.

По словам Стрюка, в Северодонецке существует дефицит технической воды.

"Я уже не говорю об отоплении, которого нет и ничего оккупационными властями не было сделано. В целом гуманитарная ситуация достаточно сложная - я уже не говорю о мусоре и любых других благах цивилизации в городе", - подытожил глава ВГА города.