Северодонецк фактически живет в средневековье, - глава ВГА Стрюк
У большинства жителей оккупированного Северодонецка нет ни воды, ни света, ни отопления – в городе достаточно сложная гуманитарная ситуация
Об этом в эфире Еспресо заявил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.
"Город живет довольно сложно - фактически в средневековье. Свет есть в нескольких десятках домов, а их там более семи сотен многоквартирных. Вода есть почасово. И то лишь в нескольких десятках домов старого города, частично где-то в новых районах, но не выше первого-второго. этажа. Вместе с тем, повреждена инфраструктура до такой степени, что вода не доходит до пользователей", - заявил он.
По словам Стрюка, в Северодонецке существует дефицит технической воды.
"Я уже не говорю об отоплении, которого нет и ничего оккупационными властями не было сделано. В целом гуманитарная ситуация достаточно сложная - я уже не говорю о мусоре и любых других благах цивилизации в городе", - подытожил глава ВГА города.
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