Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в telegram.

"Российской армии удалось продвинуться вглубь города, они контролируют большую часть города. 20% - это серая зона. Наши защитники держат позиции на одной части города, больше того, им даже удается делать такие операции, когда они выбивают с некоторых улиц противника, иногда даже удается братья пленных",- рассказал Гайдай.

По его словам, только вчера ВСУ взяли в плен 6 захватчиков.

"Нашим защитникам удается проводить локальные военные операции, добиваться успеха. И это дает нам надежду, что и в будущем это будет происходить. Мы постоянно с ними коммуницируем и все, что им нужно, пытаемся немедленно доставить", - добавил глава области.

На Донецком направлении оккупанты обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения с минометами, ствольной и реактивной артиллерией. Также россияне штурмуют Северодонецк.

На северодонецком объединении "Азот" россияне повредили склад с метанолом, а в Лисичанске попали в больницу. Также оккупанты нанесли огромные потери домам гражданских.

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