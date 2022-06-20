Северодонецк. Бои идут уже в промзоне, - Гайдай
Российские оккупанты начинают широкомасштабное наступление на Луганщине
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Констатируем, что орки начинают широкомасштабное наступление в нашей области, они накопили достаточное количество резервов, и сегодня в огне все свободные населенные пункты области", - написал глава области.
В Северодонецке бои продолжаются уже в промзоне, украинские войска контролируют только территорию завода "Азот", - рассказал Гайдай. - рашисты наступают вдоль трассы Лисичанск - Бахмут, ближние к ней населенные пункты под постоянными обстрелами
"Целый день страдает от массированных российских обстрелов Лисичанск. Число жертв установить пока невозможно", - сообщает глава ОВА.
Но, по словам Гайдая, украинские защитники не находятся в окружении, более того, наносят врагу удары. Больницы и морги на оккупированных территориях переполнены рашистами.
"Пропагандистские новости о каких-то "ультиматумах" - бред", - убеждает Сергей Гайдай.
- На Северодонецком, Бахмутском и Славянском направлениях Силы обороны Украины отразили штурмы российских войск, говорится в сводке Генштаба вечером, 20 июня.
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