Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Констатируем, что орки начинают широкомасштабное наступление в нашей области, они накопили достаточное количество резервов, и сегодня в огне все свободные населенные пункты области", - написал глава области.

В Северодонецке бои продолжаются уже в промзоне, украинские войска контролируют только территорию завода "Азот", - рассказал Гайдай. - рашисты наступают вдоль трассы Лисичанск - Бахмут, ближние к ней населенные пункты под постоянными обстрелами

"Целый день страдает от массированных российских обстрелов Лисичанск. Число жертв установить пока невозможно", - сообщает глава ОВА.

Но, по словам Гайдая, украинские защитники не находятся в окружении, более того, наносят врагу удары. Больницы и морги на оккупированных территориях переполнены рашистами.

"Пропагандистские новости о каких-то "ультиматумах" - бред", - убеждает Сергей Гайдай.

На Северодонецком, Бахмутском и Славянском направлениях Силы обороны Украины отразили штурмы российских войск, говорится в сводке Генштаба вечером, 20 июня.

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