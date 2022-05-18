Северодонецк 17 мая пережил 15 вражеских артатак, повреждено 12 многоэтажек
Враг 17 мая совершил по Северодонецку в Луганской области 15 артиллерийских атак. Также в Луганской области за минувшие сутки обнаружили тела четырех погибших
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Разрушения получили 12 многоэтажек, в нескольких из них сгорели квартиры и крыша. Также пламенем были охвачены торговые павильоны города", - отметил Гайдай.
Также в Луганской области за минувшие сутки обнаружили тела четырех погибших: двоих погибших обнаружили в Привилле возле реки Северский Донец, также поступила информация об убитых в Золотом и Попасной.
"Четверо погибших, в реанимации Днепра борются за жизнь ребенка из Горского, в очередной раз пострадал Северодонецкий "Азот". Почти каждый день погибает мирное население, теряем жилищный фонд, промышленность", - написал он.
Он добавил, что врачи в Днепре спасают жизнь 15-летнего ребенка из Горского, который позавчера после обстрела населенного пункта россиянами получил травму почек.
"Кроме того, вчера осколочное ранение нанесено жителю Северодонецка", - добавил Гайдай.
Днем россияне в очередной раз открыли огонь по объединению "Азот" и повредили одно из админзданий и проходную.
По селам Попаснянской громады 17 мая враг нанес ракетно-бомбовый удар с самолетов Су-35. Из-за этого повреждены дома в Золотаровке, Камышевахе, Врубовке, а также в городе Горское.
Для авиационной поддержки наступательных действий Россия сосредоточила в Луганской области около пятнадцати вертолетов, пытается вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецк, отметил Гайдай.
- Напомним, в Днепре ПВО сбило одну ракету, вторая - попала по объекту транспортной инфраструктуры.
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