У украинцев прекрасное чувство геополитической реальности и перспективы. Наивысшим уровнем лояльности среди нас пользуются Польша, Литва и англосаксонская тройка — Великобритания, США и Канада. За ними скандинавы. Именно эти государства мы видим ближайшими союзниками. Надежная Североатлантическая дуга.

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Результаты социологического исследования группы "Рейтинг".

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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