Североатлантическая дуга. Украинцы за
У украинцев прекрасное чувство геополитической реальности и перспективы
У украинцев прекрасное чувство геополитической реальности и перспективы. Наивысшим уровнем лояльности среди нас пользуются Польша, Литва и англосаксонская тройка — Великобритания, США и Канада. За ними скандинавы. Именно эти государства мы видим ближайшими союзниками. Надежная Североатлантическая дуга.
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Результаты социологического исследования группы "Рейтинг".
Об авторе: Михаил Басараб, политолог.
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