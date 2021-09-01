"Северный поток-2": вступление Украины в НАТО должно стать гарантией безопасности от США и Германии, - посол Мельник
Посол в Германии Андрей Мельник считает, что членство Украины в НАТО стать гарантией безопасности после запуска российского газопровода "Северный поток-2"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt .
Он призвал западные страны "как можно скорее принять Украину в НАТО".
"Украина нужны не заверения, а конкретные гарантии безопасности от США и Германии, лучше в рамках вступления в НАТО", - заявил Мельник.
По словам посла, Украина рассматривает "Северный поток-2" как крайне серьезную угрозу.
- Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что США и Германия все еще могут заблокировать запуск российского "Северного потока-2".
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