"Северный поток-2" точно не будет работать еще полгода, - посол Германии в Украине
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что предложение Украины о дополнительном транзите газа в ЕС по специальным условиям - "очень хорошее", поскольку "Северный поток-2" точно не будет работать еще полгода
Об этом посол Германии заявила в интервью Интерфакс-Украина.
Речь шла о предложении Украины о дополнительном транзите в ЕС 55 млрд кубометров газа в год.
"Это было хорошее предложение Украины. Если вы внимательно посмотрите, то речь идет только о дополнительных объемах газа. Это не так легко, как мы думаем, потому что газ находится в России, а не в Украине, пункт передачи газа - на вашей восточной границе", - сказала Фельдгузен.
По ее словам, идею транзита газа через Украину можно реализовать, если Россия может добывать больше газа и хочет больше поставлять его, поскольку "Северный поток-2" еще точно не будет работать полгода.
Фельдгузен подчеркнула, что отложение процесса сертификации "Северного потока-2" не было шагом Германии в ответ на шантаж России и состоялось согласно законам Германии и ЕС.
Представительница Германии заверила, что страна будет принимать соответствующие меры в случае использования РФ газа в качестве оружия.
"Мы внимательно наблюдаем за ситуацией, и в случае использования Россией газа как оружия будем принимать соответствующие меры", - заявила она.
- Напомним, компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток-2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.
- Федеральное агентство Германии Bundesnetzagentur начало процесс сертификации газопровода "Северный поток-2", процесс может занять до четырех месяцев.
- 16 ноября немецкий регулятор принял решение приостановить сертификацию газопровода "Северный поток-2".
- Президент Владимир Зеленский 26 ноября заявил, что постройка российского газопровода "Северный поток-2" является "трагедией для Украины" и добавил, что украинские власти делают все возможное для отсрочки его запуска.
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