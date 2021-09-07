"Северный поток-2": старший советник по энергобезопасности США посетит Киев

Об этом сообщила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль, передает Интерфакс-Украина.

"В конце этой недели мы продолжим об этом говорить в Киеве, куда приезжает Амос Хохштайн, работа которого направлена на обеспечение энергетической безопасности в Европе и решение вопросов, связанных с выполнением достигнутой между президентом США и канцлером Германии договоренности", - сказала она.

Зеркаль напомнила, что Германия должна сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2, а Еврокомиссия - подтвердить сертификацию.

"До конца сертификации газопровод не может заработать, но мы уже сейчас видим, что в планах России запустить газопровод, не дожидаясь всех решений", - сказала она.

В то же время Зеркаль отметила, что у Байдена есть инструменты для санкций.

Советник главы Минэнерго акцентировала внимание, что перевод Европы на поставку газа из РФ только через подконтрольные Газпрому газопроводы - СП1, СП2 и "Турецкий поток" значительно ухудшит энергобезопасность стран.

6 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток-2" должен заработать в ближайшие дни .

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток-2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.