"Северный поток-2": старший советник по энергобезопасности США посетит Киев
Старший советник по вопросам энергетической безопасности госсекретаря США Амос Хохштайн посетит Киев для обсуждения российского газопровода "Северный поток-2"
Об этом сообщила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль, передает Интерфакс-Украина.
"В конце этой недели мы продолжим об этом говорить в Киеве, куда приезжает Амос Хохштайн, работа которого направлена на обеспечение энергетической безопасности в Европе и решение вопросов, связанных с выполнением достигнутой между президентом США и канцлером Германии договоренности", - сказала она.
Зеркаль напомнила, что Германия должна сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2, а Еврокомиссия - подтвердить сертификацию.
"До конца сертификации газопровод не может заработать, но мы уже сейчас видим, что в планах России запустить газопровод, не дожидаясь всех решений", - сказала она.
В то же время Зеркаль отметила, что у Байдена есть инструменты для санкций.
Советник главы Минэнерго акцентировала внимание, что перевод Европы на поставку газа из РФ только через подконтрольные Газпрому газопроводы - СП1, СП2 и "Турецкий поток" значительно ухудшит энергобезопасность стран.
- 6 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток-2" должен заработать в ближайшие дни .
- Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток-2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.
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