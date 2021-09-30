"Северный поток-2": США продолжают мониторинг наложения санкций на связанные компании, - посол в РФ
США продолжают проверять компании, имеющие отношение к российскому газопроводу "Северный поток-2", на предмет угрозы попадания под санкции
Об этом заявил посол в Москве Джон Салливан в интервью Интерфаксу.
"Что же касается санкций, мы продолжаем проверять некоторые организации, деятельность которых может подпадать под санкционное законодательство", - сказал он.
Салливан ответил на вопрос о том, продолжат ли США препятствовать проекту.
"Администрация продолжит применять этот закон. В связи с "Северным потоком-2" мы внесли в санкционные списки семерых граждан и более 15 судов. Но это установленная Конгрессом обязанность, и мы будем продолжать ее выполнять", - отметил Салливан.
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