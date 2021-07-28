"Северный поток-2" построен на 99%, - оператор

Об этом заявила пресс-служба Nord Stream 2 AG в комментарии РИА Новости

Там заявили, что трубоукладочное судно "Академик Черский" выполнило свою работу.



"Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%. Трубоукладочные баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта", - отметили в Nord Stream 2 AG

В компании Nord Stream 2 заявили, что достроят "ЧП-2" в августе 2021 года.