"Северный поток-2" построен на 99%, - оператор
Российский газопровод "Северный поток-2" завершен на 99%
Об этом заявила пресс-служба Nord Stream 2 AG в комментарии РИА Новости
Там заявили, что трубоукладочное судно "Академик Черский" выполнило свою работу.
"Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%. Трубоукладочные баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта", - отметили в Nord Stream 2 AG
- В компании Nord Stream 2 заявили, что достроят "ЧП-2" в августе 2021 года.
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