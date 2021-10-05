"Северный поток-2": немецкий регулятор требует от оператора подтверждения соответствия нормам ЕС

Об этом сообщил Интерфаксу председатель пресс-службы агентства Фите Вульф.

Он не исключил, что "одна из веток газопровода вскоре будет запущена"



"Федеральное сетевое агентство письмом требует немедленно предоставить справки и подтверждение того, что в рамках запуска одной ветки выполнены и соблюдены все условия", - сообщил Вульф.

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток-2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.

Федеральное агентство Германии Bundesnetzagentur начало процесс сертификации газопровода "Северный поток-2", процесс может занять до четырех месяцев.

Сертификацию российского газопровода "Северный поток-2", кроме немецкого регулятора, должна согласовать Еврокомиссия.

Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что начала подачу газа по первой нитке газопровода "Северный поток-2", датское энергетическое агентство сообщило, что первая ветка газопровода может начать функционировать.