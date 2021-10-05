"Северный поток-2": немецкий регулятор требует от оператора подтверждения соответствия нормам ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии требует от компании Nord Stream 2 AG подтвердить, что газопровод "Северный поток-2" соответствует нормам Евросоюза
Об этом сообщил Интерфаксу председатель пресс-службы агентства Фите Вульф.
Он не исключил, что "одна из веток газопровода вскоре будет запущена"
"Федеральное сетевое агентство письмом требует немедленно предоставить справки и подтверждение того, что в рамках запуска одной ветки выполнены и соблюдены все условия", - сообщил Вульф.
- Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток-2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.
- Федеральное агентство Германии Bundesnetzagentur начало процесс сертификации газопровода "Северный поток-2", процесс может занять до четырех месяцев.
- Сертификацию российского газопровода "Северный поток-2", кроме немецкого регулятора, должна согласовать Еврокомиссия.
- Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что начала подачу газа по первой нитке газопровода "Северный поток-2", датское энергетическое агентство сообщило, что первая ветка газопровода может начать функционировать.
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