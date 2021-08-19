"Северный поток-2" не закончат 23 августа, - оператор

Об этом сообщает ТАСС.



"Мы не можем подтвердить спекуляции, запущенные несколькими СМИ, по датам, а также неправильное толкование, что касается завершения трубоукладки и строительства всего трубопровода. Более 99% трубопровода уже завершено, и мы проинформируем о завершении трубоукладки", - заявили в компании.

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