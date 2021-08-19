"Северный поток-2" не закончат 23 августа, - оператор
Компания Nord Stream 2 AG опровергла информацию о завершении строительства "Северного потока-2" 23 августа
Об этом сообщает ТАСС.
"Мы не можем подтвердить спекуляции, запущенные несколькими СМИ, по датам, а также неправильное толкование, что касается завершения трубоукладки и строительства всего трубопровода. Более 99% трубопровода уже завершено, и мы проинформируем о завершении трубоукладки", - заявили в компании.
- Ранее в компании Nord Stream 2 заявили, что достроят "СП-2" в августе 2021 года
- 28 июля оператор заявил, что работы завершены на 99%
- Журналисты сообщили, что "Северный поток-2" обещают достроить 23 августа .
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