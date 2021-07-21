Северный поток-2 - это военно-политический проект, угрожающий полномасштабным вторжением РФ в Украину, а затем и в Польшу, - Сазонов

Об этом Сазонов сказал в программе "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Nord Stream 2 - это большие деньги и большой цинизм. Большие деньги для России и Германии - именно это решает вопрос. Все европейские ценности отступают перед желанием получить большие деньги. Северный поток-2 будет достроен и это очевидно. Дональд Трамп пытался этому помешать, но пришел Джо Байден, который имеет свои интересы в Европе. Байден хочет иметь хорошие отношения с Германией, поэтому он позволит достроить газопровод. Нам изначально нужно было рассчитывать на этот худший сценарий", - отметил Сазонов.



Политолог добавил, что все попытки Германии и РФ заставить весь мир поверить, что это исключительно экономический проект - неправда.



"Именно об этом Владимир Зеленский и говорил на всех уровнях и на всех встречах: Северный поток-2 - это политический проект, который угрожает Восточной Европе. Абсолютно неправильно рассуждать о том, сколько мы потеряем средств, получим компенсации - дело не в этом. Президент Украины, военные и экономические эксперты правильно говорят, что Nord Stream 2 - это политический проект, который позволяет России развивать агрессию в сторону Украины, фактически начать наступление без риска нарушения поставок газа из РФ в Европу. Ради чего это все проектировалось и строилось", - сказал Сазонов.

Напомним, российский оппозиционный политик Марк Фейгин считает, что завершение строительства Северного потока-2 могут обменять на гарантии территориальной целостности Украины.

Президент США Джо Байден на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель по Северному потоку-2 заявил, что Россия не должна использовать ресурсы как оружие .