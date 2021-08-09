"Северный поток-2" достроят в течение "считанных" недель, - посол РФ в Германии
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что газопровод "Северный поток-2" закончат строить в течение нескольких недель
Об этом сообщает Интерфакс.
По словам Нечаева, соглашение Германии и США не влияет на темпы работы.
"Исходим из того, что немецко-американская договоренность не повлияет на темпы достройки и сроки завершения "Северного потока-2". Строительные работы находятся на финальном этапе, до их полного окончания остаются считанные недели", - заявил он.
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Посол России считает, что договоренности Германии и США "не имеют юридических обязательств".
"Для РФ никаких конкретных обязательств не несет", - заявил он.
- Напомним, США и Германия достигли договоренности относительно российского газопровода "Северный поток- 2".
- Российский "Газпром" заявил, что готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 года.
- Вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что соглашение между США и Германией по российскому газопроводу "Северный поток-2" не предусматривает никаких гарантий для Украины.
- Германия готова к консультациям с Украиной относительно российского газопровода "Северный поток-2".
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