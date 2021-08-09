"Северный поток-2" достроят в течение "считанных" недель, - посол РФ в Германии

Об этом сообщает Интерфакс.

По словам Нечаева, соглашение Германии и США не влияет на темпы работы.

"Исходим из того, что немецко-американская договоренность не повлияет на темпы достройки и сроки завершения "Северного потока-2". Строительные работы находятся на финальном этапе, до их полного окончания остаются считанные недели", - заявил он.



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Посол России считает, что договоренности Германии и США "не имеют юридических обязательств".

"Для РФ никаких конкретных обязательств не несет", - заявил он.