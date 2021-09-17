"Северный поток-2" должна сертифицировать еще Еврокомиссия, это будет продолжаться до двух месяцев времени, - ЕК
Сертификацию российского газопровода "Северный поток-2", кроме немецкого регулятора, должна согласовать Еврокомиссия
Об этом заявила представитель Еврокомиссия Вивиан Лунела на брифинге, передает РБК-Украина .
По ее словам, сначала Nord Stream 2 AG подает запрос на сертификацию в Германию, которая должна передать в Еврокомиссию свой проект решения о сертификации
"Когда Еврокомиссия получит этот запрос, у нее будет два месяца на предоставление ответа. И этот срок может быть дополнительно продлен, но это уже совсем другая процедура", - добавила Лунела.
- Компания Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода "Северный поток-2", сообщила о завершении сварка труб газопровода.
- Федеральное агентство Германии Bundesnetzagentur начало процесс сертификации газопровода "Северный поток-2", процесс может занять до четырех месяцев .
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