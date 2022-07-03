"Северный поток - 2 был ошибкой": Штайнмайер заявил о начале новой эры из-за войны России против Украины

Об этом пишет DW .

"Моя приверженность газопроводу "Северный поток - 2" была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", - сказал политик.

По словам президента Германии война против Украины стала причиной "сильнейшей динамики геополитических и геоэкономических изменений", а последствия этого непредсказуемы и избежать этого никому не удастся.

Штайнмайер отметил, что из-за войны в Украине миру нужна экономическая, военная и политическая переориентация.

Он добавил, что целью Германии должна стать экономическая независимость от авторитарных стран. Также нужно искать новых партнеров по всему миру. По его мнению, таковыми могут стать страны Африки, Сингапур и Индонезия.

"Мы должны сделать наши демократии, нашу экономику устойчивыми, не беря во внимание наши цели (мировой порядок, основанный на правилах, и либеральная, справедливая и благоприятная для климата глобальная экономика)", - сказал президент.

24 июня в министерстве экономики Германии заявили , что изучают вопрос о возможности национализации немецкого участка подводного газопровода "Северный поток - 2". Планируется отрезать "немецкий" участок "Северного потока - 2" от остального газопровода, а затем приспособить уже построенные на суше подсистемы "ПП-2" к мобильным терминалам разгрузки СПГ.

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