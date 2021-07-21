"Северный поток-2" будет в повестке дня встречи Зеленского с Байденом, - советник Госдепа

Об этом советник Государственного департамента США Дерек Шолль рассказал во время своего визита в Киев в интервью РБК-Украина.



Прибывший в Киев советник Госдепа Дерек Шолль заверил, что украинская власть в курсе всех подробностей переговоров между Берлином и Вашингтоном.



По его словам, тема "Северного потока-2" будет в повестке дня предстоящего визита Владимира Зеленского в Белый дом, который, "должен состояться очень скоро".



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"Президент Байден заявил на прошлой неделе, что он обсуждал "Северный поток-2" с канцлером Меркель, и он поручил своей команде, а немцы - своей, обсудить дальнейшие практические шаги по проекту. Мы и дальше выступаем против "Северного потока-2", но к сожалению, с нашей точки зрения, труба на сегодня закончена на 98%. Она была закончена на 90%, когда президент Байден занял свой пост в январе", - сказал советник Госдепа.



Он добавил, что Госдеп работает над тем, чтобы избежать "наихудшего варианта": когда газопровод будет закончен, а Украина не получит ничего.



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"И мы с нашими немецкими друзьями, как и в тесном сотрудничестве с коллегами здесь, в Киеве, работаем над практическими, дальновидными шагами по поддержке энергетического будущего Украины", - добавил он.



"Будет четкое заявление США и Германии, что Россия не может превращать свои энергоресурсы в оружие. И что если она будет это делать, ей придется заплатить реальную цену. Канцлер Меркель дала четко понять, когда она стояла рядом с Байденом (на брифинге, - ред .) в Вашингтоне, что Украина должна оставаться страной-транзитером газа, и это приоритет для всех нас. Мы будем искать путь, как это обеспечить", - заверил представитель Госдепа.

Ранее Дерек Шолль отрицает, что США заставляли Украину молчать относительно соглашения по "Северному потоку-2"