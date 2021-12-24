"Северный поток-2" будет готов к работе до конца 2021 года, - Новак
Заместитель главы правительства РФ Александр Новак заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" будет готов к работе к концу 2021 года, а процесс его сертификации может быть завершен в середине 2022 года.
Об этом сообщает ТАСС.
"Процесс сертификации "Северного потока-2" может быть завершен в середине 2022 года. Газопровод будет готов к работе до конца этого года. Кабмин надеется, что газ может пойти в середине следующего года", – сказал Новак.
Он назвал причиной задержки сроков сертификации "Северного потока-2" политизацией вокруг проекта.
- Напомним, 18 октября 2021 года наполнили газом первую нить "Северного потока-2", 17 декабря - вторую.
- Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что построенный в обход Украины немецкий газопровод "Северный поток-2" пока не может быть сертифицирован.
- Немецкий регулятор заявил, что в первой половине 2022 года сертификация "Северного потока-2" не состоится.
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