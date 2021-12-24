"Северный поток-2" будет готов к работе до конца 2021 года, - Новак

Об этом сообщает ТАСС.



"Процесс сертификации "Северного потока-2" может быть завершен в середине 2022 года. Газопровод будет готов к работе до конца этого года. Кабмин надеется, что газ может пойти в середине следующего года", – сказал Новак.



Он назвал причиной задержки сроков сертификации "Северного потока-2" политизацией вокруг проекта.

Напомним, 18 октября 2021 года наполнили газом первую нить "Северного потока-2", 17 декабря - вторую.

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что построенный в обход Украины немецкий газопровод "Северный поток-2" пока не может быть сертифицирован.

Немецкий регулятор заявил, что в первой половине 2022 года сертификация "Северного потока-2" не состоится.