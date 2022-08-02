Северный Кавказ – единственный регион, который сейчас может отвлечь на себя внимание армии РФ, – пресс-секретарь чеченского батальона имени Шейха Мансура
Никто в России не способен оттянуть на себя часть российских войск, кроме Северного Кавказа и, в частности, Чечни. Украина должна признать ее независимость
Об этом в эфире Еспресо рассказал пресс-секретарь чеченского батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев.
"Есть народы на территории РФ, которые хотели бы независимости, - это Северный Кавказ. Это ахиллесова пята России. Кто больше всего хочет независимости - это те, кто ощутил на себе войну. Это чеченцы, дагестанцы, ингуши. Сегодня нужно с ними работать - это исторический шанс, чтобы отсоединиться и бороться за независимость. Нужна информационная поддержка, поддержка Запада, в том числе и Украины. Надо поднимать архивы, показывать людям", - сказал он.
По мнению Белокиева, отсутствие такой работы – это колоссальная ошибка.
"Северный Кавказ - это та территория, которая больше всего сопротивляется российской пропаганде. Большинство не верят тому, что говорит РФ. Чеченцы, дагестанцы, ингуши в большинстве своем не верят. Мы именно для этого и работаем, чтобы показать им всю правду. Надо еще работать с ними, есть место для этого", - добавил пресс-секретарь батальона.
Он добавил, чтобы мотивировать определенные процессы, Украина должна признать независимость Чечни.
"Лежит этот законопроект где-то о признании Ичкерии, и никто его не рассматривает. Это жизненно важно для самих украинцев. Никто в России не способен оттянуть на себя часть российских войск, кроме Северного Кавказа и, в частности, Чечни, но ее почему-то не признают", - подытожил Белокиев.
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