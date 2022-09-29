Об этом сообщает портал ERR.

"Россия хотела бы, чтобы европейские страны, союзники по НАТО занимались своими внутренними делами. Это все для того, чтобы Россия могла спокойно заниматься Украиной", – сказал Певкур.

По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсала, Россия начала эскалацию постепенно.

"Ведь в ближайшие дни должно состояться юридическое, по мнению России, расчленение Украины, и она обещала защищаться всей своей ядерной мощью. И если Россия прибегнет к такой террористической операции, то нам следует подумать о надзоре за своей стратегической инфраструктурой, ведь то, что возможно под водой может случиться и на земле. Фактически это же и происходит в экономической зоне союзников", - отметил он.

Певкур со своей стороны указал на то, что в какой-то момент газопровод придется чинить, и это потребует охраны.

"А теперь представьте: в один прекрасный день в международных СМИ появляется новость о том, что российские военные корабли направляются в Датские проливы для охраны на время ремонта трубопровода, и, сюрприз-сюрприз, создают там какой-то пузырек ПВО, тем самым закрывая доступ к Балтийского моря. Россия не делает ни шага без стратегического интереса", - предостерег Певкур.

Как известно, на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в начале недели произошла утечка газа. Предполагают, что это могло случиться из-за подрыва трубопроводов.

27 сентября из газопровода "Северный поток-2" в Балтийское море вылился газ . Премьер Дании назвала это результатом умышленных действий.

Позже шведские сейсмологи зафиксировали на месте аварий трубопроводов "Северных потоков" два взрыва .

Британская разведка предположила, что Россия взорвала "Северные потоки" подводным дроном.