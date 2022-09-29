"Северными потоками" РФ может пытаться отвлечь внимание от Украины, - министр обороны Эстонии
По мнению министра обороны Эстонии Ханно Певкура, инцидентами с утечкой на газопроводах "Северного потока" Россия может пытаться отвлечь внимание от Украины
Об этом сообщает портал ERR.
"Россия хотела бы, чтобы европейские страны, союзники по НАТО занимались своими внутренними делами. Это все для того, чтобы Россия могла спокойно заниматься Украиной", – сказал Певкур.
По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсала, Россия начала эскалацию постепенно.
"Ведь в ближайшие дни должно состояться юридическое, по мнению России, расчленение Украины, и она обещала защищаться всей своей ядерной мощью. И если Россия прибегнет к такой террористической операции, то нам следует подумать о надзоре за своей стратегической инфраструктурой, ведь то, что возможно под водой может случиться и на земле. Фактически это же и происходит в экономической зоне союзников", - отметил он.
Певкур со своей стороны указал на то, что в какой-то момент газопровод придется чинить, и это потребует охраны.
"А теперь представьте: в один прекрасный день в международных СМИ появляется новость о том, что российские военные корабли направляются в Датские проливы для охраны на время ремонта трубопровода, и, сюрприз-сюрприз, создают там какой-то пузырек ПВО, тем самым закрывая доступ к Балтийского моря. Россия не делает ни шага без стратегического интереса", - предостерег Певкур.
Как известно, на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в начале недели произошла утечка газа. Предполагают, что это могло случиться из-за подрыва трубопроводов.
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