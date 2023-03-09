1. Прежде всего – о матчасти, то есть о технических аспектах диверсии на трубах

Удивительно, что никому из расследователей не пришло в голову проанализировать технические вещи. Матчасть должна быть превыше всего! Тем более для расследователей. Также авторам "газетного сценария" о всемогуществе украинской негосударственной группы почему-то не бросилось в глаза то, что у Украины нет выхода к Балтике и нет какого-то пункта базирования, это море неизвестно для "профессионалов, когда-то прошедших государственную подготовку". А это важно, чтобы не было никаких неожиданностей в ходе проведения беспрецедентной операции. Повторяю, беспрецедентной операции, вы ничего подобного не найдете в истории подводных трубопроводов, тем более что их не так и много во всем мире.

Что такое труба газопровода, как она уложена и что нужно для ее уничтожения? Труба сделана из специальной феррито-бейнитной стали повышенной прочности, диаметр 1153 мм, толщина стенки до 41(!) мм. Кроме того, труба еще и бетонированная. Бетонная оболочка изготовлена из измельченной и уплотненной железной руды в смеси с цементом толщиной 110 мм. Обетонированная труба при испытаниях выдерживает давление до 500(!) атмосфер. Это важно в контексте того, что несколько десятков килограммов взрывчатки вопрос подрыва трубы не решат. И это еще не всё.

Что такое труба газопровода, как она уложена и что нужно для ее уничтожения? Труба сделана из специальной феррито-бейнитной стали повышенной прочности, диаметр 1153 мм, толщина стенки до 41(!) мм. Кроме того, труба еще и бетонированная. Бетонная оболочка изготовлена из измельченной и уплотненной железной руды в смеси с цементом толщиной 110 мм. Обетонированная труба при испытаниях выдерживает давление до 500(!) атмосфер.

Труба не лежит так просто на морском дне. С целью стабилизации на дне и предотвращения всплытия подводного газопровода, его засыпают с помощью специальных камнеукладочных судов хорошим слоем камней. Кажется около 3 млн тонн камней были высыпаны на каждый из потоков. То есть, к самой трубе прямого доступа нет. Нужно либо разгребать камни, либо производить подкоп, либо увеличить в несколько раз количество взрывчатки, чтобы гарантированно взорвать трубу под каменным "кожухом".

Все это означает, что для выполнения соответствующих подготовительных работ должно быть задействовано хотя и гражданское, но должным образом оборудованное судно со специально подготовленным экипажем, оснащенное манипулятором для проведения подводно-технических работ и подводным аппаратом. И эти работы невозможно сделать за один спуск на дно в течение каких-то часов и еще в нескольких местах.

Вот из официального сообщения спустя некоторое время после взрывов, в подаче "Немецкой волны": "На газопроводе "Северный поток" длина участка трубы, разрушенного в результате предполагаемой диверсии, составляет около 250 метров, сообщила компания-оператор Nord Stream AG. результаты осмотра места повреждения на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 метров на расстоянии около 248 м друг от друга. Представьте себе силу взрыва, когда кратер до 5 метров глубиной, а обломки разлетаются на 250 м. И это под водой, в плотной среде, а не в воздухе. !!!

На этом фоне комично выглядит кусок описания немецкого издания о яхте или какой-то лодке с лихим экипажем: "Согласно результатам расследования, группа состояла из пяти человек - капитана, двух водолазов и двух помощников водолазов, а также женщины-врача. Эта команда доставила взрывчатку к газопроводу и закрепила ее там". Вот так все просто – доставили и закрепили! Но ведь это не пояс шахида! Если сейсмостанции на Балтике зафиксировали донный сотрясение, то можно оценить, по крайней мере, порядок массы взрывчатки – это несколько килограммов!

Комически выглядит кусок описания немецкого издания о яхте или какой-то лодке с лихим экипажем: "Согласно результатам расследования, группа состояла из пяти человек - капитана, двух водолазов и двух помощников водолазов, а также женщины-врача. Эта команда доставила взрывчатку в газопровод и закрепила ее там. Вот так все просто – доставили и закрепили! Но ведь это не пояс шахида!

Вот из одного из сообщений после взрыва: "Сила одного из взрывов составила 2,3 балла по шкале Рихтера, что датские эксперты охарактеризовали как взрыв мощной бомбы времен Второй мировой войны".

Да и глубина существенно усложняет проведение соответствующих работ. Конечно, Балтика – не Черное море с более чем 2 км глубины, но и не Азовское. 80-100-метровая глубина залегания газопроводов ПП1 и ПП2 означает, что работать нужно в тяжелой водолазной оснастке – при работах на глубине более 60 метров требуется именно она, около часа пребывания на такой глубине требует более двух часов в декомпрессию, а установка зарядов требует значительно больше времени. Тем более что для подрыва на такой глубине нужно иметь специальный заряд, чтобы подрывной механизм мог выдержать донное давление и должным образом сработать, когда получит сигнал на подрыв.

Опытные специалисты по специальным подводно-техническим работам утверждают, что скорее всего, при выполнении подготовительных работ были использованы либо подводная мини-лодка сухого типа с манипуляторами, либо соответствующий дистанционно управляемый подводный аппарат. Вся эта техника сложная, ценная и ее в супермаркете не купишь и везти ее из Украины и ввезти в другую страну незаметно практически невозможно. Также приобретение такого оборудования или его аренда у кого-то не остались бы незамеченными всезнающими западными и российскими разведывательными организациями.

Конечно, утверждение, что "взрывчатка, скорее всего, была заложена с помощью опытных водолазов" верно, но далее сделан вывод, что они "не работали на военные или разведывательные службы… возможно, что преступники прошли специальную государственную подготовку в прошлом", вызывает только смех.

Немцы должны знать, что собой представляет Балтика, потому что она омывает немецкие берега. Американцы могут не представлять, где для них и Балтика, это не Гудзон. Но есть Marinetraffic в помощь, и он показывает высокую плотность движения на этом море. А потому сделать что-то скрыто там очень сложно. Даже то, что делали тайно россияне во время достройки ПП2, стало известно и это было описано нами еще в 2021 году. Ссылка на публикации ниже.

2. Что скрывается за произведениями западных расследователей?

Прежде всего, это не столько о "потоках", сколько о том, чтобы вызвать очередную порцию взаимных подозрений и недоверия между США, Германией и Украиной, Украиной и Евросоюзом. И это самая главная цель этих публикаций на фоне попыток трампистов и разнокалиберных путинферштееров с обеих сторон Атлантики нарушить солидарность с Украиной и отбелить Кремль, чтобы предпринять очередную попытку договариваться с ним. В этом смысле – ничего нового. Разделяй и властвуй!

Это не столько о "потоках", сколько о том, чтобы вызвать очередную порцию взаимных подозрений и недоверия между США, Германией и Украиной, Украиной и Евросоюзом. И это самая главная цель этих публикаций на фоне попыток трампистов и разнокалиберных путинферштееров с обеих сторон Атлантики нарушить солидарность с Украиной и отбелить Кремль, чтобы предпринять очередную попытку договариваться с ним.

Но есть и кое-что новенькое, на что стоит обратить внимание. Это попытка показать пакетом, что Россия, США, Европа и Великобритания не причастны к диверсии:

"Некоторые первоначальные предположения США и Европы были сосредоточены на возможной вине России, особенно учитывая ее мастерство в подводных операциях, хотя непонятно, какая мотивация была бы у Кремля для саботирования трубопроводов, учитывая, что они были важным источником дохода и средством для Москвы иметь влияние на Европу. По оценкам, стоимость ремонта трубопроводов составляет примерно 500 миллионов долларов США. Представители США говорят, что не нашли никаких доказательств причастности российского правительства к нападению… Официальные лица США заявили, что никто из американцев или британцев не был задействован".

И, далее в развитие пакетного подхода показать, что диверсию сделали украинцы с россиянами-антипутинистами: "Официальные лица, ознакомившиеся с разведданными, заявили, что считают, что диверсанты, скорее всего, были гражданами Украины или России или какой-либо комбинацией обоих" .

Далее в развитие пакетного подхода показать, что диверсию сделали украинцы с россиянами-антипутинистами: "Официальные лица, ознакомившиеся с разведданными, заявили, что считают, что диверсанты, скорее всего, были гражданами Украины или России или какой-либо комбинацией обоих"

Вот этот фрагмент в публикации NYT показывает, как торчат русские уши, нанизывая кейс за кейсом сомнительные утверждения с целью придать правдоподобию версии украинского следа:

"Несмотря на глубокую зависимость Украины от Соединенных Штатов в военной, разведывательной и дипломатической поддержке, украинские чиновники не всегда прозрачны со своими американскими коллегами по поводу своих военных операций, особенно против российских целей в тылу врага.

Смутившие Соединенные Штаты операции включали удар в начале августа по российской авиабазе Саки на западном побережье Крыма, взрыв в октябре грузовика, разрушивший часть Керченского моста, соединяющего Россию с Крымом, и удары беспилотников в декабре нацеленные на российские военные базы в Рязани и Энгельсе...

Но были и другие акты диверсий и насилия более неоднозначного происхождения, которые американским спецслужбам было труднее приписать украинским службам безопасности. Одним из них был взрыв заминированного автомобиля под Москвой в августе, в результате которого погибла Дарья Дугина, дочь известного русского националиста.

Киев отрицал какую-либо причастность, но спецслужбы США в конце концов пришли к выводу, что убийство было санкционировано теми, кого официальные лица назвали "элементами" украинского правительства.

Взрывы, разорвавшие газопроводы Nord Stream, произошли через пять недель после убийства госпожи Дугиной. После операции с Северным потоком в Вашингтоне были некоторые предположения — и беспокойство, что часть украинского правительства также могла быть привлечена к этой операции".

Что-то мне все это напоминает "кольчужный скандал" в 2002 году, когда Украина была обвинена в снабжении станций пассивной радиотехнической разведки режиму Саддама Хусейна в Ираке и подозрениями в снабжении Северной Кореей деталей и технологий для ракет Северной Кореи. "Успех северокорейских ракет связан с украинским заводом", - писала в 2017 году та же New York Times. Ни то, ни другое не подтвердилось.

Что-то мне все это напоминает "кольчужный скандал" в 2002 году, когда Украина была обвинена в поставке станций пассивной радиотехнической разведки режиму Саддама Хусейна в Ирак и подозрениях в поставках в Северную Корею деталей и технологий для ракет Северной Кореи

3. Почему оставалась не взорванной одна нить из четырех существующих на обоих потоках?

Это по сути один из ключевых вопросов. Если там был заложен взрывной заряд и он не сработал, то его нашли бы сразу и расследование, если бы и не завершилось обнаружением "авторов", то, по крайней мере, сообщили бы о "взрывном устройстве неизвестного происхождения, которое не сработало".

Но этого не было, потому что никакого четвёртого взрывного устройства не было. Одна нить сознательно была оставлена в функциональном состоянии. Кому нужна была такая конфигурация – три трубы взорвать, одну оставить, причем оставить одну нить именно ПП2, а не ПП1?

Ответ: тому, кто оставлял шанс немцам "обдуматься" и кто собирался "спасать" их холодной зимой 2022-2023 г.г., рассказывая всему миру, как будет мерзнуть Европа, продуцируя при этом видеоролики примитивного содержания. А в случае успешного "спасения Европы", поиздеваться над немцами, что, несмотря на ваш обструкционизм ПП2, вас спас именно он. А потом жестом "доброй воли" отремонтировать трубы. Всего лишь 500 млн. дол. США обойдется и Европа будет снова в тепле и с дешевым газом от Газпрома.

Кому нужна была такая конфигурация – три трубы взорвать, одну оставить, причем оставить одну нить именно ПП2, а не ПП1? Ответ: тому, кто оставлял шанс немцам "одуматься" и кто собирался "спасать" их холодной зимой 2022-2023 г.г., рассказывая всему миру, как будет мерзнуть Европа, продуцируя при этом видеоролики примитивного содержания.

4. Почему все еще нет результатов расследования?

Допускаю, что на самом деле уже все понятно, кто "автор сценария" и кто исполнитель специальной подводной операции. Но обнародование этого будет нуждаться в жестких ответных действиях. А этого не желают делать наши западные гибридные друзья, потому что лучше пусть будет "война в Украине", чем "война в Европе", как они себе представляют. Это приведет к эскалации, к войне НАТО с Россией. Поэтому отсюда "творческое произведение" - диверсию сделала некая "проукраинская группа", официальные власти Украины здесь ни при чем, но вот какая-то такая группа где-то появилась и сделала то, что хотела. Мол, негосударственные актеры во времена гибридных войн и не на такое способны…

5. Как выглядят западные исследования на фоне озвученной версии?

В немецкой "Die Zeit" речь идет о яхте с 6 диверсантами на борту, вышедшей в море из Ростока (немецкого порта!), на которую грузовиком завезли необходимое оборудование и взрывчатку. Ну, вот так я и представил, как Илья Пономарев с яхты, арендованной у польской компании, принадлежащей каким-то двум украинцам, руководит группой диверсантов с банкой пива на верхней палубе в компании с отчаянным врачом, пока те там возятся на дне морском.

Если предположить, что что-то подобное имело место, то получается, что все вместе взятые разведывательные и специальные службы США, Британии, Германии, Швеции, Дании, России ничего не стоят, поскольку не заметили ничего подозрительного в коридоре газопроводов, которые у них оставались постоянно в поле внимания, как и вся Балтика, на дне которой не только российские потоки, но и европейские линии волоконно-оптической связи и силовые кабели для передачи электроэнергии.

Трудно в это поверить, что всезнающие оказались слепыми.

6. Могут ли еще быть мотивированные к диверсии игроки?

Дезинформационный залп из New York Times и Die Zeit выстроен более тонко, чем предыдущий от пулитцеровского лауреата Сеймура Гирша, но базируется так или иначе на мотивационной основе - мол, у украинцев есть мощный мотив уничтожить "потоки", чтобы оставить Россию без альтернативы маршруту через Украину . Показательно, что обходятся вниманием мотивации других потенциальных авторов диверсии.

Это потому, что это было "расследование" по указанному заказчиком направлению и заранее определенному "результату". Пулитцеровский лауреат Сеймур Гирш явно перебрал с аргументацией по поводу мотивов США и Норвегии уничтожить конкурента для своих поставок газа в Европу. Восемь раз повторенное словосочетание о дешевом российском газе с намеком на дорогой американский и норвежский – это явно слишком для такого текста и показывает, чьи уши торчат по этому главному аргументу газовой пропаганды Кремля на протяжении десятилетий.

Это было "расследование" по указанному заказчиком направлению и заранее определенному "результату". Пулитцеровский лауреат Сеймур Гирш явно перебрал с аргументацией по поводу мотивов США и Норвегии уничтожить конкурента для своих поставок газа в Европу. Восемь раз повторенное словосочетание о дешевом российском газе с намеком на дорогой американский и норвежский – это явно слишком для такого текста и показывает, чьи уши торчат по этому главному аргументу газовой пропаганды Кремля на протяжении десятилетий

Разрешите выдвинуть еще одну версию того, кто это сделал. Основываясь на мотивах. Это не поляки, не литовцы, не латвийцы и эстонцы! Не катарцы! Не австралийцы! Это китайцы! Их много. Они реализуют специальную стратегическую геоэкономическую операцию по развороту российского газового экспорта к востоку под лозунгом Большого Си "Весь российский газ должен идти на развитие Поднебесной!". Сделано все, конечно, чужими руками, наняли "опытных водолазов, которые не работали на военные или разведывательные службы, но имели специальную государственную подготовку в прошлом". Ну, это, как вы поняли, для прикола и для демонстрации того, что не все, что выглядит правоподобно, является правдой.

PS Для понимания того, что произошло (конечно, не претендую на единственно истинную версию) смотрите публикации 2021 и 2022 гг. Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" о подозрительной подводной деятельности в зоне достройки ПП2, а также январскую статью в " Зеркале недели). Там и о специальных гражданских судах, и о водолазах, и о конкретных персоналиях и организациях, которые были задействованы, и точно, а не гипотетически способны взорвать не только подводные газопроводы.

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Об авторе. Михаил Гончар, эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям

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