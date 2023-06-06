Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"За минувшие сутки враг совершил около 20 массированных обстрелов города и 4 авиаракетных удара. По позициям вокруг города противник совершил около 200 обстрелов, 6 авиаракетных ударов. Враг пытался проводить штурмовые действия, но без успеха. Севернее Авдеевки ВСУ имеют определенный оперативный успех. Украинская армия понемногу контратакует", - отметил Барабаш.