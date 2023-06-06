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Севернее Авдеевки ВСУ имеют оперативный успех, - начальник ГВА Барабаш

6 июня, 2023 вторник
10:14
Война с Россией

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отметил, что ситуация в Авдеевке остается напряженной

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"За минувшие сутки враг совершил около 20 массированных обстрелов города и 4 авиаракетных удара. По позициям вокруг города противник совершил около 200 обстрелов, 6 авиаракетных ударов. Враг пытался проводить штурмовые действия, но без успеха. Севернее Авдеевки ВСУ имеют определенный оперативный успех. Украинская армия понемногу контратакует", - отметил Барабаш.

  • На Лиманском и Бахмутском направлениях потери России за сутки составили более 160 солдат, еще около 230 оккупантов получили ранения. На Марьинском направлении – около 70 убитыми и более 100 ранеными
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