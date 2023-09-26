Северная операционная зона: генерал Наев проверил готовность украинских военных к зиме

Об этом Сергей Наев, отвечающий за безопасность на северной границе Украины, сообщил в facebook .

Наев отметил, что на позиции украинских бойцов завозят дрова, решаются вопросы удовлетворения всех насущных потребностей, в частности, обеспеченности печками, местами для приготовления пищи, стирки, отдыха. Кроме того, генерал проверил, обеспечены ли бойцы зимней формой.

"Мы держим эти вопросы на контроле, работают соответствующие комиссии. Эта работа завершится своевременно", - подчеркнул Наев.