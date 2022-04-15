Северная Македония высылает шестерых российских дипломатов
В Министерство иностранных дел Северной Македонии вызвали посла России в Скопье Сергея Баздникина. Ему вручили вербальную ноту, которой шесть российских дипломатов были объявлены персонами нон грата
Об этом сообщает пресс-служба МИД Северной Македонии.
"На основании информации, полученной от соответствующих органов, указанные шесть российских дипломатов занимались деятельностью, что противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях", – говорится в сообщении.
Дипломаты должны покинуть территорию Северной Македонии в ближайшие пять дней.
- С начала вторжения России на территорию Украины по состоянию на 8 апреля государства-партнеры выдворили 443 сотрудника российских дипломатических учреждений.
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