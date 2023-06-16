Северная Македония – Украина: стартовые составы команд на первый официальный матч Реброва
Сегодня, 16 июня, сборная Украины сыграет против Северной Македонии в 3-м туре квалификационного раунда Евро-2024
Об этом сообщает Еспресо. ТВ.
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Северная Македония – Украина в 3-м туре квалификации Евро-2024.
Медиасервис Megogo и региональные каналы "Суспільного" проведут видеотрансляцию матча Северная Македония – Украина. Стартовый свисток раздастся в 21:45.
Евро-2024
Квалификация. 3-й тур
16 июня
Северная Македония – Украина
Скопье, Национальная Арена "Тоше Проэски"
Начало в 21:45
Трансляция - Megogo и региональные каналы "Суспільного"
Стартовые составы команд на матч Северная Македония – Украина
Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Зайков, Мушлю, Алиоски, Бардхи, Адеми, Ашковски, Трайковски, Нестеровски, Эльмас
Украина : Трубин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Мыколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко, Цыганков, Мудрык, Довбык
Запасные : Бущан, Лунин, Соболь, Сваток, Кривцов, Сидорчук, Малиновский, Ванат, Буяльский, Конопля, Игнатенко, Зубков
- 12 июня Украина в товарищеском матче сыграла вничью с Германией . Еспресо провел текстовый онлайн игры.
- Во время матча Германия - Украина болельщики провели флешмоб в благодарность за переданные ВСУ танки Leopard.
- Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал ничью 3:3 в товарищеском матче с Германией достойным результатом.
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