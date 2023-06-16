Северная Македония – Украина: где и когда смотреть первый матч Реброва в квалификации Евро-2024
Сегодня, 16 июня, сборная Украины сыграет против Северной Македонии в 3-м туре квалификационного раунда Евро-2024
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Следующие две игры сборная Украины проведет в квалификации Евро-2024. Сегодня, 16 июня, команда Сергея Реброва встретится в Скопье с Северной Македонией, а 19 июня сыграет в словацкой Тренави против Мальты.
Матч против Северной Македонии станет дебютным для Сергея Реброва в квалификации Евро-2024. Несколько дней назад сборная Украины сыграла вничью против Германии (3:3) в товарищеской встрече.
Фото: Getty Images
Турнирная таблица группы сборной перед 3-м туром квалификации Евро-2024
Сборная Англии набрала 6 очков и стала единоличным лидером группы C. Италия имеет 3 пункта и занимает второе место, третьей идет Северная Македония, у которой также 3 балла.
Украина и Мальта не набрали ни одного очка, команда Сергея Реброва опережает соперника благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
Состав сборной Украины
Вратари : Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).
Защитники : Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба - "Шахтер"), Александр Тимчик ("Динамо"), Александр Сваток ("Днепр-1"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбург", Франция), Сергей Кривцов ("Интер Майами", США).
Полузащитники : Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба - "Динамо"), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Марсель", Франция), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция), Владислав Кочергин ("Ракув", Польша).
Нападающие : Артем Довбык ("Днепр-1"), Владислав Ванат ("Динамо"), Назарий Русин ("Заря").
Прогноз букмекеров на матч Северная Македония – Украина
По версии букмекеров Украина является явным фаворитом. На выигрыш нашей сборной дают коэффициент 1,99. Ничью оценивают в 3,60. Победа Северной Македонии – 4,45.
Трансляция матча Северная Македония – Украина
Эспрессо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Северная Македония – Украина в 3-м туре квалификации Евро-2024.
Медиасервис Megogo и региональные каналы "Общественного" проведут видеотрансляцию матча Северная Македония – Украина. Стартовый свисток раздастся в 21:45.
Евро-2024
Квалификация. 3-й тур
16 июня
Северная Македония – Украина
Скопье, Национальная Арена "Тоше Проэски"
Начало в 21:45
Трансляция - Megogo и региональные каналы "Общественного"
- 12 июня Украина в товарищеском матче сыграла вничью с Германией . Еспресо провел текстовые онлайн игры.
- Во время матча Германия - Украина болельщики провели флешмоб в благодарность за предоставленные ВСУ танки Leopard.
- Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал ничью 3:3 в товарищеском матче с Германией достойным результатом.
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