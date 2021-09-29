Северная Македония признала украинские COVID-сертификаты

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отметим, что 19 августа Евросоюз официально признал украинские COVID-сертификаты в мобильном приложении "Дия".

Однако в МИДе Украины обращают внимание на то, что решение Еврокомиссии является лишь рекомендацией для стран - членов ЕС и не действует автоматически. То есть государства ЕС могут самостоятельно принимать решения о признании украинских сертификатов.

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