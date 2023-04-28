Северная Македония присоединилась к созданию спецтрибунала по преступлениям РФ против Украины
Северная Македония стала 36-й страной, присоединившейся к рабочей группе по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины
Об этом написал в твиттере глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Северная Македония стала 36-й страной, которая присоединилась к кооперации по созданию Специального трибунала для преступления агрессии против Украины. Я ценю наших македонских друзей, которые присоединились к нашей борьбе за справедливость. Поддержка Специального трибунала продолжает набирать обороты", - сообщил глава министерства.
- В четверг, 27 апреля, Молдова присоединилась к группе по созданию спецтрибунала для РФ, став таким образом 35 государством в ней.
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