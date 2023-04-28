Об этом написал в твиттере глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Северная Македония стала 36-й страной, которая присоединилась к кооперации по созданию Специального трибунала для преступления агрессии против Украины. Я ценю наших македонских друзей, которые присоединились к нашей борьбе за справедливость. Поддержка Специального трибунала продолжает набирать обороты", - сообщил глава министерства.