Северная Македония присоединилась к "гарантиям безопасности" для Украины
Северная Македония присоединилась к декларации стран G7 о предоставлении гарантий безопасности для Украины
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в twitter .
"Благодарен Северной Македонии за присоединение к Декларации G7 о поддержке гарантий безопасности для Украины. Всего присоединились уже 15 стран. Спасибо премьер-министру Димитару Ковачевскому за его личные усилия по укреплению партнерства между нашими странами", - написал Зеленский.
Декларация о гарантиях безопасности для Украины
В среду, 12 июля, страны G7 согласовали совместную декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению смогут присоединиться все желающие. Президент США Джо Байден заявил, что в декларации прописана поддержка Украины на близкую и дальнюю перспективы.
В тот же день к декларации присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция, позже - также Испания, Чехия, Нидерланды, Бельгия и Португалия.
18 июля на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что Киев хочет, чтобы все страны ООН рассмотрели возможность присоединения к декларации Группы семи о гарантиях безопасности для Украины
25 июля Румыния решила присоединиться к декларации стран G7 в поддержку Украины, представленной на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
3 августа стало известно, что Украина начала переговоры с США о гарантиях безопасности.
Второй страной, с которой Украина начала переговоры по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, стала Великобритания. Переговоры с Лондоном начались 11 августа.
12 августа Греция стала 14-й страной, которая присоединилась к вильнюсской декларации G7 в поддержку Украины.
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