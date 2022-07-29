Северная Македония передаст Украине танки Т-72
Министерство обороны Македонии подтвердило, что страна планирует передать Киеву танки Т-72 — технику третьего поколения из батальона, который планируется расформировать в рамках модернизации войска.
Об этом сообщает македонское издание РТС.
Колонна македонских танков Т-72 еще 28 июля направилась в Украину. Точное количество переданной техники македонское минобороны пока не уточняет.
На вооружении македонской армии находится 31 машина этого типа. Эти танки были переданы власти Скопье Россией в 2000 году во время восстания Национально-освободительной армии Али Ахмети.
Минобороны Македонии объяснило решение отдать Украине танки тем, что через несколько лет эти машины будут неконкурентоспособными — в рамках модернизации войска власти страны скоро планируют заменить их современными противотанковыми средствами.
Кроме того, почти одновременно македонский президент Стево Пендаровский обвинил Россию во вмешательстве во внутриполитические дела Северной Македонии. Он заявил, что Москва финансирует определенные политические образования в стране.
"Все государственные институты знают, что Россия вмешивается в наши внутренние дела. Последний раз через своих людей, своих политических субъектов... По соседству приезжают российские агенты, то есть люди из российских служб. Я не могу публично сказать откуда, поскольку это конфиденциальная информация", - сказал Пендаровский.
Президент Македонии не захотел комментировать, какие политические структуры финансирует РФ.
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