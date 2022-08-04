Об этом сообщает МКД.

Данные о передаче Украине самолетов в македонском минобороны не опровергли, но и не подтвердили.

На вопрос СМИ, соответствует ли действительности информация о том, что Македония, кроме танков, передала Украине также и военный самолет, в минобороны ответили:

"Точные детали всех трех решений, их содержание и объяснения будут рассекречены и обнародованы впоследствии. Принятые на сегодняшний день решения не ухудшают боеготовность нашей армии".

Во время конфликта в Македонии в июне 2001 года страна закупила у Украины четыре боевых самолета Су-25, три одноместных и один двухместный.

В 2011 году минобороны Македонии рассматривало возможность модернизации Су-25 под стандарты НАТО, однако так и не реализовало эти планы.

Напомним, что ранее министерство обороны Македонии подтвердило , что страна планирует передать Киеву танки Т-72 — технику третьего поколения из батальона, который скоро планируется расформировать в рамках модернизации армии.